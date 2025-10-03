Perché non bisognerebbe usare il termine sportwashing
Quasi esattamente un anno fa qui su Ultimo Uomo intervistavamo il giornalista inglese James Montague sulle inchieste che allora stavano iniziando a scuotere le curve di Inter e Milan. Avevamo deciso di parlare con lui per via del corposo libro di reportage sugli Ultras che aveva da poco pubblicato, Among the Ultras (edito e tradotto in Italia da 66thand2nd con il titolo Fra gli ultras. Viaggio nel tifo estremo ), e del punto di vista unico che la sua esperienza sul campo - che lo aveva portato negli angoli più sperduti del mondo, dall'Egitto all'Indonesia - ci poteva dare. Le cose, con le inchieste sugli ultras di Milan e Inter, sono andate come sappiamo, ma l'argomento continua a essere complicato, problematico ed affascinante, come d'altra parte siamo tornati a scrivere non troppo tempo fa. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com
