Perché non arrestano Sempio Garlasco il retroscena dopo le ultime indagini

L'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, avvenuto il 13 agosto 2007, continua a rappresentare uno dei casi più controversi e discussi della cronaca giudiziaria italiana. A distanza di diciotto anni, il delitto è tornato sotto i riflettori con nuove indagini della procura di Pavia, in un clima in cui il dibattito pubblico si divide tra chi sostiene la colpevolezza di Alberto Stasi, unico condannato in via definitiva a 16 anni, e chi intravede la possibilità di nuovi scenari investigativi. Un caso che, oltre a interrogare la giustizia, solleva domande sull'impatto dei cosiddetti "processi in tv" e sulla capacità del sistema di dare risposte certe e tempestive.