Perché l’Italia mi fa tristezza Luciana Littizzetto lo sfogo in vista del ritorno in televisione

La Lucianina nazionale è pronta a tornare con i suoi monologhi irresistibili a Che Tempo Che Fa, sempre al fianco dell’inseparabile Fabio Fazio. Ma attenzione: il conduttore del Nove non conosce mai fino in fondo quello che dirà: “Nel dettaglio non lo sa – ammette Luciana Littizzetto intervistata da Vanity Fair – perché c’è grande fiducia. Anche se a volte è successo che ho detto qualcosa di troppo e lui a dirmi: domani ti querelano, domani ti scomunicano”. Poi sorride e aggiunge: “Ma ora le querele, anche se non vorrei dirlo troppo forte, non stanno arrivando più. Fa più paura il web”. E spiega perché: “Si pretende da un comico il politicamente corretto che non è proprio possibile, perché se non trasgredisci non fai ridere”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it