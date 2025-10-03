Perché Jannik Sinner non gioca oggi a Shanghai | l’accordo con gli organizzatori orario avversario tv
Jannik Sinner avrebbe dovuto giocare oggi al Masters 1000 di Shanghai, visto che venerdì 3 ottobre era la giornata prevista per la disputa degli incontri di secondo turno della parte bassa del tabellone. Gli organizzatori hanno però concesso ventiquattro ore di riposo in più al numero 2 del mondo, visto che mercoledì 1° ottobre ha disputato e vinto la finale del torneo ATP 500 di Pechino contro lo statunitense Learner Tien. Considerando le fatiche profuse nella capitale cinese e il trasferimento verso la nuova località, è stato accordato uno stop un po’ più lungo del previsto al fuoriclasse altoatesino, necessario per ricaricare al meglio le batterie e prepararsi alla nuova avventura. 🔗 Leggi su Oasport.it
