Perché Jannik Sinner non gioca oggi a Shanghai | l’accordo con gli organizzatori orario avversario tv

Oasport.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner avrebbe dovuto giocare oggi al Masters 1000 di Shanghai, visto che venerdì 3 ottobre era la giornata prevista per la disputa degli incontri di secondo turno della parte bassa del tabellone. Gli organizzatori hanno però concesso ventiquattro ore di riposo in più al numero 2 del mondo, visto che mercoledì 1° ottobre ha disputato e vinto la finale del torneo ATP 500 di Pechino contro lo statunitense Learner Tien. Considerando le fatiche profuse nella capitale cinese e il trasferimento verso la nuova località, è stato accordato uno stop un po’ più lungo del previsto al fuoriclasse altoatesino, necessario per ricaricare al meglio le batterie e prepararsi alla nuova avventura. 🔗 Leggi su Oasport.it

perch233 jannik sinner non gioca oggi a shanghai l8217accordo con gli organizzatori orario avversario tv

© Oasport.it - Perché Jannik Sinner non gioca oggi a Shanghai: l’accordo con gli organizzatori, orario, avversario, tv

In questa notizia si parla di: perch - jannik

perch233 jannik sinner giocaQuando gioca Jannik Sinner a Pechino: i precedenti con De Minaur - Tra il numero due del mondo e la finale al 'China Open' c'è l'ostacolo australiano: tutti i precedenti sorridono all'Azzurro ... Da sportal.it

Jannik Sinner, quando gioca contro Shapovalov: orario e dove vederla. C'è anche il derby Musetti-Cobolli - Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli invece si affronteranno in un derby, inedito assoluto a livello senior. Lo riporta leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Perch233 Jannik Sinner Gioca