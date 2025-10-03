Perché in Giappone sta per finire la birra | birrifici fermi e scaffali vuoti dopo l’attacco hacker

Perché in Giappone sta per finire la birra più popolare del Paese del Sol Levante? Un problema inatteso ha bloccato la produzione del colosso Asahi (che possiede anche Peroni Nastro Azzurro), mettendo a rischio birra, ma anche tè e altre bevande. I supermercati e i pub si preparano a scaffali vuoti, mentre l’azienda cerca di capire cosa è davvero successo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

