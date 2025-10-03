Perché il Granduca del Lussemburgo non indossa la corona

Il Lussemburgo ha un nuovo Granduca: Guillaume. A cedergli il potere il padre Henri, che ha regnato sul piccolo principato europeo per ben venticinque anni. Il passaggio di consegne è avvenuto con una cerimonia regale ma alquanto sobria, alla quale hanno partecipato anche i sovrani dei Paesi Bassi e del Belgio. Non c’è stata una solenne incoronazione, come di consueto in altre corti europee. Dopotutto, perché ci sia un’incoronazione, è necessaria una corona, cosa che il Lussemburgo non ha. Il nuovo Granduca del Lussemburgo, una cerimonia storica ma senza corona. Il Lussemburgo rimane l’unico Granducato sovrano al mondo, un titolo radicato in secoli di compromessi politici e diplomazia europea. 🔗 Leggi su Dilei.it

