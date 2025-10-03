Perché il 4 ottobre si festeggia la Giornata Mondiale degli Animali
Il 4 ottobre si celebra la Giornata Mondiale degli Animali, data scelta in onore di san Francesco d’Assisi, patrono degli animali e loro primo garante nella storia. Oggi in questa data si svolgono a giornate di studio e di promozione delle adozioni responsabili. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Festa nazionale il 4 ottobre, cosa cambia. Le altre date in rosso nel calendario italiano - Con l’istituzione di una festività nel giorno del Santo Patrono d’Italia, San Francesco, sale a 13 il numero dei giorni festivi nazionali, ricorrenze religiose o civili. Lo riporta quotidiano.net
Dal 2026 il 4 ottobre diventerà festa nazionale in Italia, come giorno di San Francesco - La commissione Affari costituzionali del Senato ha approvato in via definitiva la proposta di istituire il 4 ottobre come giorno di festa nazionale, intitolato a San Francesco in quanto patrono dell’I ... ilpost.it scrive