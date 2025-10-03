Perché House of Guinness è riuscita a far arrabbiare tutta l' Irlanda
House of Guinness, l'ultima creazione di Steven Knight ha senz'altro raccolto un grande successo, sia per i suoi personaggi, mai banali e sempre resi nella loro tridimensionalità, soprattutto per quanto riguarda i loro limiti, sia per la narrazione, la quale decide di ispirarsi a degli eventi realmente accaduti, o comunque di prenderli a modello, per poi portare la storia in altre direzioni. Gli ingredienti sembrano essere ben dosati, fra intrighi, tragedie e segreti, tanto è vero che gli otto episodi vanno giù lisci (no, non è una battuta sulle pinte ), anche se forse si è persa l'occasione di raccontare una parte importante della storia del Paese. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
