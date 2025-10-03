Perché Giorgia Meloni… Caos durante il collegamento la conduttrice costretta a intervenire

“Ha parlato troppo”. Caos in diretta durante Re-Start, il programma di Rai3 condotto da Annalisa Bruchi. Nella puntata del 3 ottobre, la conduttrice ha ‘bacchettato’ il suo inviato Alessandro Perozzi nel corso di un collegamento da Napoli. La trasmissione seguiva lo sciopero generale della giornata, ma l’intervento del portavoce di Potere al Popolo, Giuliano Granato, si è trasformato in un lungo monologo, tirando in ballo anche la premier Giorgia Meloni. Una situazione che ha spinto Bruchi a interrompere più volte, richiamando sia l’intervistato che l’inviato. A Napoli si stava svolgendo un corteo organizzato per la Flotilla e per Gaza, con una grande partecipazione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it