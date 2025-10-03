Perché Enrico Varriale è stato licenziato per giusta causa dalla Rai

Open.online | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La condanna penale e i processi non c’entrano nulla con l’allontanamento «per giusta causa» di Enrico Varriale dalla Rai. C’entrano invece «comportamenti tenuti dal giornalista in servizio e giudicati gravemente scorretti ». Più precisamente «in violazione degli impegni da lui sottoscritti nel contratto». Lo fa sapere il Corriere della Sera. Il quotidiano aggiunge che un provvedimento simile a quello per Varriale è stato preso nei confronti di un altro giornalista. Che aveva picchiato un collega e si era presentato con un coltello in redazione. Varriale, i processi, lo stalking. L’annuncio del licenziamento è arrivato al comitato dal direttore di Raisport Paolo Petrecca. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: perch - enrico

Enrico Varriale, causa alla Rai: vuole essere reintegrato/ “Datemi una trasmissione” - Enrico Varriale avrebbe fatto causa alla Rai a seguito della sospensione ai danni dello stesso giornalista. Secondo ilsussidiario.net

Il giornalista Enrico Varriale &#232; stato condannato a 10 mesi per stalking e lesioni nei confronti di una ex compagna - Il giornalista Enrico Varriale, ex vicedirettore di Rai Sport, è stato condannato a 10 mesi di reclusione con sospensione condizionale della pena per stalking e lesioni nei confronti di una ex ... Scrive ilpost.it

Cerca Video su questo argomento: Perch233 Enrico Varriale 232