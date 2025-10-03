Perché è finita tra Elisa Isoardi e l’ex Matteo Salvini? Un tradimento | conoscevo la sua password controllavo il suo cellulare
Elisa Isoardi per diversi anni è stata legata al Leader della Lega Matteo Salvini. Sicuramente la relazione con Matteo Salvini è quella che ha destato più interesse da parte del pubblico e del mondo del gossip; una storia d’amore terminata forse per un tradimento stando a quanto raccontato dalla ex conduttrice de La prova del cuoco. Elisa Isoardi aveva svelato alcuni retroscena inediti sulla fine della storia con Salvini: “conoscevo la sua password, controllavo il suo cellulare, ma lui non lo sapeva. Ci ho trovato quel che dovevo trovare e ho fatto le scenate che dovevo fare. Lui calmo, io ho spaccato tutto”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: perch - finita
