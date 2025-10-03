Perché Dall'Igna si è presentato al box Ducati con lividi abrasioni e un vistoso cerotto sul naso
L'immagine del direttore generale della Ducati non è passata inosservata in occasione delle prime libere del Gran Premio di MotoGp in Indonesia. Ha subito un banale incidente nella piscina dell'hotel della Ducati.
Dall'Igna, riunione con Bagnaia dopo la gara di Misano - Nel VIDEO l'uscita del dg Ducati Dall'Igna dopo la riunione post gara con Bagnaia, caduto a inizio GP.
Dall'Igna disperato dopo la caduta di Bagnaia a Le Mans: la reazione - La bottiglietta dell'acqua stretta nella mano destra di Gigi Dall'Igna ha rischiato di essere stata scaraventata per la rabbia.