Perché Dall'Igna si è presentato al box Ducati con lividi abrasioni e un vistoso cerotto sul naso

Fanpage.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'immagine del direttore generale della Ducati non è passata inosservata in occasione delle prime libere del Gran Premio di MotoGp in Indonesia. Ha subito un banale incidente nella piscina dell'hotel della Ducati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

