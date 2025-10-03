Perché Bremer si allena ancora a parte | le sue condizioni dopo l'infortunio a due giorni da Juve-Milan

Fanpage.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le condizioni di Bremer in vista di Juventus-Milan. Il brasiliano è reduce da un infortunio che non gli ha permesso di scendere in campo contro il Villarreal. Nella giornata di oggi si è allenato ancora a parte. 🔗 Leggi su Fanpage.it

perch233 bremer allena partePerché Bremer si allena ancora a parte: le sue condizioni dopo l’infortunio a due giorni da Juve-Milan - Il brasiliano è reduce da un infortunio che non gli ha permesso di scendere in campo contro il Villarreal ... Da fanpage.it

perch233 bremer allena parteAghemo: "Bremer si è allenato parte, da valutare verso il Milan. Thuram in gruppo" - "Bremer si è allenato a parte e sarà da valutare verso la gara contro il Milan. tuttojuve.com scrive

