Perché Berardi non gioca Verona-Sassuolo non è nemmeno in panchina | cosa è successo

Fanpage.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Colpo di scena poco prima del fischio d’inizio di Verona-Sassuolo: tra i convocati dei neroverdi non compare il nome del capitano Domenico Berardi. Cosa è successo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: perch - berardi

Perché Berardi non gioca Verona-Sassuolo: infortunio o scelta tecnica? Il motivo - Assenza inattesa per il capitano dei neroverdi, che non prende parte alla partita del Bentegodi valida per la sesta giornata della Serie A 2025/26. Segnala msn.com

perch233 berardi gioca veronaInfortunio Berardi, svelato il motivo dell’assenza in Verona-Sassuolo: parla Grosso! - Sassuolo è subito saltata agli occhi l'assenza ... Secondo fantamaster.it

Cerca Video su questo argomento: Perch233 Berardi Gioca Verona