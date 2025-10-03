Per voi non c’è alcun biglietto | sposi vanno all’aeroporto per andare in viaggio di nozze e scoprono che l’agenzia li ha truffati spariti i voli da 4 mila euro

Un sogno che si trasforma in un incubo, proprio nel momento più atteso: la partenza per la luna di miele. È la disavventura vissuta da una coppia di neosposi della Valdichiana che, arrivata all’aeroporto di Roma con le valigie in mano e pronta per un viaggio di nozze di venti giorni in Indonesia, si è sentita dire al banco del check-in: “ Per voi non c’è alcun biglietto”. Panico, rabbia, ma anche sangue freddo. La coppia, invece di disperarsi, ha subito contattato il proprio avvocato di fiducia, Bernardo Viciani, che ha intuito la possibile truffa e ha dato un consiglio fondamentale: “ Chiama l’agenzia di viaggio, fatti riprendere con il vivavoce mentre ci stai parlando”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

