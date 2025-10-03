Per tre allievi dell’Olivetti lavoro in hotel
Sempre più internazionale l’istituto alberghiero Olivetti. In questi giorni Alex Mancuso, Ikram Zairi e la sorella gemella Iman partono per il Qatar, per un’esperienza di lavoro e studio di dieci mesi. L’istituto Olivetti, come spiega la dirigente Renata Cumino, fa parte della rete “Made in Italy“ (capofila l’istituto alberghiero di Cesarea Terme, Lecce) che ha stretto un accordo con la catena di hotel a cinque stelle Dnad, con sede a Doha (Qatar) e ha espresso il desiderio di ospitare ragazzi del quarto anno degli istituti alberghieri, offrendo loro volo, vitto, alloggio e un piccolo stipendio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
