William ha tolto il velo un’altra volta, aprendo l’anima e le porte della corte reale alla verità. Dopo aver diffuso le prime anticipazioni dell’episodio della serie The Reluctant Traveler nella quale il principe del Galles ha concesso un cameo all’attore canadese Eugene Levy portandolo a Windsor, Apple TV ha trasmesso un altro estratto della loro conversazione. Ancora una volta si tratta di confessioni private, intime, nelle quali il futuro re da’ voce alle paure e all’uragano che ti travolge quando il cancro bussa alla porta di casa tua scegliendo di entrare nella tua famiglia. “Eravamo stati molto fortunati” ha scandito William, insolitamente disposto a dare voce alle sue emozioni che ha imparato a reprimere sin da bambino, perché così si chiede nella cultura inglese a maggior ragione ad un futuro re. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Per tanti anni non abbiamo avuto malattie in famiglia, poi mi sono reso conto che il tappeto può esserti tolto da sotto ai piedi in qualsiasi momento”: William parla del cancro di Kate e Re Carlo

