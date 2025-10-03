Per Tajani ‘quello che dice il diritto è importante ma fino a un certo punto’ Cioè quale?

Ilfattoquotidiano.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una delle precipue e per loro in certo senso utili caratteristiche dell’attuale classe dirigente italiana è senza dubbio l’essere svergognati, nel senso di assenza evidente del pur minimo senso del pudore. Un’altra è il semianalfabetismo, un’altra ancora la smodata avidità personale, una quarta, quella probabilmente decisiva, è la servile disponibilità a soddisfare le richieste dei poteri di qualsivoglia natura. Il nostro ministro degli Esteri, Antonio Tajani, primeggia senz’altro in quest’ultima. Le recenti esternazioni di Tajani sulla funzione del diritto marcano invece un vero e proprio exploit nel primo dei quattro settori indicati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

per tajani 8216quello che dice il diritto 232 importante ma fino a un certo punto8217 cio232 quale

© Ilfattoquotidiano.it - Per Tajani ‘quello che dice il diritto è importante ma fino a un certo punto’. Cioè quale?

In questa notizia si parla di: tajani - dice

Tajani: inutile ora riconoscere Stato Palestinese, lo dice Caracciolo

Tajani dice che i dazi di Trump sono sostenibili, ma il "nodo principale è il rapporto euro-dollaro"

Putin dice sì al bilaterale con Zelensky: si terrà entro agosto, poi il trilaterale con Trump | Macron scettico | Tajani: "Accolta la proposta italiana"

Tajani a Porta a Porta: “Il diritto internazionale conta… ma fino a un certo punto” - Ma il diritto internazionale è importante fino a un certo punto”. Secondo affaritaliani.it

tajani 8216quello dice dirittoTajani: "I violenti spesso sono figli di papà, i poliziotti figli del popolo" - Il ministro degli Esteri cita Pasolini e sullo sciopero generale dice: "Nessuno vuole minare i diritti, ma la critica politica è legittima" ... Segnala today.it

Cerca Video su questo argomento: Tajani 8216quello Dice Diritto