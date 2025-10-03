Per Tajani ‘quello che dice il diritto è importante ma fino a un certo punto’ Cioè quale?

Una delle precipue e per loro in certo senso utili caratteristiche dell’attuale classe dirigente italiana è senza dubbio l’essere svergognati, nel senso di assenza evidente del pur minimo senso del pudore. Un’altra è il semianalfabetismo, un’altra ancora la smodata avidità personale, una quarta, quella probabilmente decisiva, è la servile disponibilità a soddisfare le richieste dei poteri di qualsivoglia natura. Il nostro ministro degli Esteri, Antonio Tajani, primeggia senz’altro in quest’ultima. Le recenti esternazioni di Tajani sulla funzione del diritto marcano invece un vero e proprio exploit nel primo dei quattro settori indicati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Per Tajani ‘quello che dice il diritto è importante ma fino a un certo punto’. Cioè quale?

