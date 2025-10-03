Per le banche rischio Usa all’orizzonte

Su Basilea III «Vedo con preoccupazione il disimpegno degli Usa dagli impegni precedentemente assunti». L'allarme arriva dal presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, che ha preso parola ieri durante la Giornata del Credito per denunciare la spinta alla deregolamentazione dell'amministrazione Trump negli Stati Uniti. Il problema è che, una politica meno prudente sugli accantonamenti, potrebbe rendere più competitivo il sistema bancario Usa rispetto a quello europeo, ma lo renderebbe anche pericolosamente più vulnerabile agli shock. A quel punto, crisi della Lehman Brothers insegna, sarebbero dolori anche per l'Europa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

