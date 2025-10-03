Per la prima volta in 500 anni una donna guida la Chiesa anglicana | ecco chi è Sarah Mullally

Dopo cinque secoli di storia, la Chiesa anglicana segna una svolta epocale: per la prima volta un vescovo donna, Sarah Mullally, è stata eletta dal sinodo alla carica di arcivescovo di Canterbury. Si tratta del ruolo di primate della Chiesa nazionale del Regno Unito, il cui capo nominale è il sovrano britannico regnante, una posizione che rappresenta la massima autorità spirituale per 85 milioni di anglicani in tutto il mondo. La designazione di Mullally arriva in un momento cruciale per la Chiesa d’Inghilterra, dopo una serie di scandali sessuali, casi di pedofilia e accuse di insabbiamento che hanno travolto diversi prelati uomini. 🔗 Leggi su Cultweb.it

