di Paolo Ghion Riguardo la missione umanitaria ad opera della Global Sumud Flotilla, non possono sorprendere le scomposte reazioni politiche e giornalistiche affini, piuttosto è grazie a loro che ha avuto maggiore pubblicità. Ad esempio settimane fa ho ascoltato in radio riferirsi alle prime fasi della missione come ad una spedizione di estremisti di sinistra e dei centri sociali. Conosciamo la natura di certi personaggi e anche la cronaca passata racconta come loro stessi indichino la via. Partiamo dal presupposto che quando si presenta un evento, qualunque esso sia, viene politicizzato per diverse ragioni, sovente la politica lo fa inoculandovi anche tutte le posizioni dei diversi schieramenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Per il governo accogliere chi ha bisogno è invasione, aiutarli a casa loro invece è un vile atto terroristico