Per evitare lo sciopero Ryanair avrebbe dirottato i voli diretti a Bologna

Bolognatoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bologna come nel resto d’Italia è in corso un massiccio sciopero generale di protesta contro l’arresto degli equipaggi della Global Sumud Flotilla e contro le azioni genocidarie del governo di Israele a Gaza.Sono coinvolti tutti i settori privati e pubblici come sanità, scuola e trasporti. La. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: evitare - sciopero

Sciopero per Gaza, Piantedosi: "Evitare il blocco dell'Italia". Crosetto: "Le manifestazioni pro Pal mi preoccupano"

Cerca Video su questo argomento: Evitare Sciopero Ryanair Avrebbe