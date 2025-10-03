Per evitare lo sciopero Ryanair avrebbe dirottato i voli diretti a Bologna
A Bologna come nel resto d’Italia è in corso un massiccio sciopero generale di protesta contro l’arresto degli equipaggi della Global Sumud Flotilla e contro le azioni genocidarie del governo di Israele a Gaza.Sono coinvolti tutti i settori privati e pubblici come sanità, scuola e trasporti. La. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
In questa notizia si parla di: evitare - sciopero
Sciopero per Gaza, Piantedosi: "Evitare il blocco dell'Italia". Crosetto: "Le manifestazioni pro Pal mi preoccupano"
Durante lo sciopero generale, fa sapere la Cgil "saranno garantite le prestazioni indispensabili". Il ministro dei Trasporti valuta la precettazione: "Evitare che una minoranza irresponsabile danneggi milioni". - X Vai su X
Durante lo sciopero generale, fa sapere la Cgil "saranno garantite le prestazioni indispensabili, come stabilito dalle regolamentazioni di settore". Il ministro dei Trasporti valuta la precettazione: "Evitare che una minoranza irresponsabile danneggi milioni". - facebook.com Vai su Facebook