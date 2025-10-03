Per evitare lo sciopero Ryanair avrebbe dirottato i voli diretti a Bologna

A Bologna come nel resto d’Italia è in corso un massiccio sciopero generale di protesta contro l’arresto degli equipaggi della Global Sumud Flotilla e contro le azioni genocidarie del governo di Israele a Gaza.Sono coinvolti tutti i settori privati e pubblici come sanità, scuola e trasporti. La. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it