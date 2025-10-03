La cantante Elisa ieri su Instagram si è rivolta a Giorgia Meloni dicendo, con voce rotta dal pianto, «Adesso che hanno bloccato la Flotilla allora portate voi gli aiuti, perché stanno morendo». Lo ribadiamo: la battaglia per la causa palestinese e per fermare il massacro nella Striscia di Gaza è sacrosanta. E la condividiamo in toto. Ma per quanto le lacrime della cantante ci abbiano colpito, non possiamo non manifestare, con voce rotta dalla commozione, un certo disagio per il video. Uno, perché un po' falso: l'Italia è tra i pochi Paesi ad aver inviato tonnellate di aiuti a Gaza e continua a farlo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

