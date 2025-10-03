Pensioni 2026 Quota 41 con taglio | buon compromesso? Ultime news parlano i lavoratori

Nei giorni scorsi abbiamo pubblicato un articolo facendo il focus sulla proposta Quota 41 flessibile, una misura che permetterebbe, se il Governo l’approvasse, alle persone con 41 anni di contributi versati di accedere alla quiescenza con una penalizzazione pari al 2% per ogni anno di anticipo rispetto ai 67 attualmente richiesti. Abbiamo chiesto a fondo articolo quanti precociquarantunisti preferirebbero questa opzione, rispetto all’attuale Quota 103 (41+62 tutto contributivo). Moltissimi hanno lasciato un commento, tanti sarebbero favorevoli a questa proposta e la vedrebbero come un’opportunità interessante e meno svantaggiosa rispetto al ricalcolo contributivo, altri si domandano se tale penalizzazione sarà perenne o se si annullerà raggiunti i 67 ann i, domanda effettivamente lecita, ed altri ancora, una minoranza, non sarebbero disposti a nessun taglio sostenendo che 41 anni siano comunque tantissimi e che le penalizzazioni restino vergognose. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it

