Pedro Pascal e David Harbour insieme nel film Behemoth
Pedro Pascal e David Harbour, noti per i loro ruoli di grande successo nel mondo delle serie TV e dei cinecomic, sono protagonisti di un nuovo film intitolato Behemoth!. La pellicola, diretta da un regista noto per aver lavorato sulla saga di Jason Bourne e su Rogue One, promette di catturare l'attenzione degli appassionati.
David Harbour e Pedro Pascal sono in pole per guidare Behemoth!, il nuovo film di Tony Gilroy. Searchlight è al timone del progetto; Gilroy firma sceneggiatura e regia, con Sanne Wohlenberg in produzione. Riprese a Los Angeles nelle prossime settimane.
