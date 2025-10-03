annuncio del nuovo film con pedro pascal e david harbour. Due tra le figure più apprezzate del panorama cinematografico internazionale si preparano a condividere il set in un progetto dal forte impatto. Pedro Pascal e David Harbour, noti per i loro ruoli di grande successo nel mondo delle serie TV e dei cinecomic, sono protagonisti di un nuovo film intitolato Behemoth!. La pellicola, diretta da un regista noto per aver lavorato sulla saga di Jason Bourne e su Rogue One, promette di catturare l’attenzione degli appassionati. la collaborazione tra pedro pascal e david harbour. carriere parallele e successi televisivi. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Pedro Pascal e David Harbour insieme nel film Behemoth