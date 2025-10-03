Peacemaker – Stagione 2 | l’episodio 7 offre colpi di scena inaspettati su Terra-X

In modo esilarante, l’ultimo episodio di Peacemaker, intitolato “ Like a Keith in the Night ”, si apre con Chris che si rende conto di non aver colto tutti i segnali rivelatori del dominio nazista su Terra-X. Tra questi, le copie di Mein Kampf su ogni scrivania e un enorme murale di Hitler su una parete dell’A.R.G.U.S. A questo punto, Chris e Harcourt fuggono, così come Adebayo, che viene salvata da Judomaster quando questi fulmina elettricamente i suoi inseguitori. Auggie, nel frattempo, spiega a Keith che il loro Chris è probabilmente morto e racconta di aver incontrato il suo doppelganger (che, curiosamente, ha percepito come crudele e proveniente da un mondo molto più oscuro del loro). 🔗 Leggi su Cinefilos.it