La settima puntata della seconda stagione di Peacemaker introduce numerosi sviluppi nel contesto dell’universo DC, con colpi di scena che coinvolgono personaggi e dimensioni alternative. Questo articolo analizza i principali eventi, i personaggi coinvolti e le implicazioni future per la serie e l’intero universo DC, offrendo una panoramica dettagliata dei fatti più rilevanti. sintesi degli eventi principali della stagione 2 di peacemaker. La stagione prosegue con un episodio ricco di colpi di scena che approfondiscono la storyline ambientata sulla Terra-X del DC Universe. Dopo la rivelazione dello scorso episodio riguardante gli esperimenti nazisti, i protagonisti cercano di sfuggire a questa realtà distopica. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Peacemaker stagione 2 episodio 7 spiegazione finale: cosa succede con i portali?