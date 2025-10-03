analisi e approfondimenti sulla settima puntata di peacemaker stagione 2. La settima puntata di Peacemaker stagione 2 si distingue per le numerose connessioni con l’universo DC, in particolare con il film Superman diretto da James Gunn, e per i numerosi riferimenti a elementi iconici del franchise. Questa puntata svela importanti rivelazioni e arricchisce il quadro narrativo con dettagli che coinvolgono personaggi, luoghi e riferimenti nascosti. Di seguito vengono analizzati gli aspetti più rilevanti, dagli easter egg alle citazioni più significative. principali riferimenti e easter egg nella settima puntata. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Peacemaker stagione 2 episodio 7: legami con superman e easter eggs dc