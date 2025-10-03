Pd si è insediata la nuova segreteria cittadina

Con l’assemblea cittadina del Partito Democratico che si è tenuta alla Polisportiva San Faustino, si è ufficialmente insediata la nuova segreteria del Partito Democratico della città di Modena. Il segretario cittadino Diego Lenzini ha presentato la squadra che lo accompagnerà nel corso del suo mandato politico, la quale è caratterizzata da una perfetta parità di genere. "L’appuntamento è stata l’occasione per presentare la squadra di donne e uomini che mi accompagneranno nell’impegno dei prossimi anni - ha dichiarato il segretario cittadino Diego Lenzini - nonché un’importante occasione per tracciare il percorso che il Partito Democratico dovrà portare avanti per il governo della nostra città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

