Pd si è insediata la nuova segreteria cittadina

Ilrestodelcarlino.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l’assemblea cittadina del Partito Democratico che si è tenuta alla Polisportiva San Faustino, si è ufficialmente insediata la nuova segreteria del Partito Democratico della città di Modena. Il segretario cittadino Diego Lenzini ha presentato la squadra che lo accompagnerà nel corso del suo mandato politico, la quale è caratterizzata da una perfetta parità di genere. "L’appuntamento è stata l’occasione per presentare la squadra di donne e uomini che mi accompagneranno nell’impegno dei prossimi anni - ha dichiarato il segretario cittadino Diego Lenzini - nonché un’importante occasione per tracciare il percorso che il Partito Democratico dovrà portare avanti per il governo della nostra città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

pd si 232 insediata la nuova segreteria cittadina

© Ilrestodelcarlino.it - Pd, si è insediata la nuova segreteria cittadina

In questa notizia si parla di: insediata - nuova

Asl Napoli 1: insediata la nuova direzione

Ruggi, insediata la nuova Direzione Strategica: l'appello di Verdoliva ai cittadini

Asl, insediata la nuova Direttrice Generale

Insediata nuova dirigente della Squadra Mobile di Padova - Si &#232; insediata stamani alla Squadra Mobile di Padova la nuove dirigente Immacolata Benvenuto, proveniente dalla Questura di Treviso dove ricopriva lo stesso incarico. Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Pd 232 Insediata Nuova