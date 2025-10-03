Pd | Chiediamo rispetto del diritto internazionale e protezione dei nostri cittadini

Ilpiacenza.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Partito Democratico provinciale di Piacenza esprime «profonda preoccupazione per l'abbordaggio subito dalla Global Sumud Flotilla e richiama il Governo italiano alle proprie responsabilità. Non è accettabile che l’Italia si mostri forte con i deboli e debole con i forti, rinunciando a far. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: chiediamo - rispetto

pd chiediamo rispetto dirittoSolidarietà del Pd agli attivisti: "Violato il diritto internazionale" - Così il Partito Democratico provinciale, con la sua segretaria Claudia Giuliani (nella foto). Da msn.com

Pd e M5s chiedono rispetto per la sentenza della Cpi,Tajani frena - La Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto per il premier israeliano Benyamin Netanyahu e immediatamente si manifestano in Italia le divisioni tra maggioranza ed opposizione sulla ... ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Pd Chiediamo Rispetto Diritto