Tra i neo acquisti della Roma nel corso della finestra estiva di calciomercato, uno di quelli che ha trovato meno spazio è Jan Ziokowski. Il difensore ex Legia Varsavia ha collezionato fin qui solamente una presenza in giallorosso, esordendo nell’ultimo match di campionato contro il Verona. In questa seconda sosta, anche il classe 2005 lascerà momentaneamente Trigoria e potrebbe trovare spazio con la propria nazionale, essendo stato convocato dal CT della Polonia per gli impegni contro Nuova Zelanda e Lituania. Italia Under 19, tre giallorossi convocati da Bollini. In questi giorni si stanno completando le convocazioni delle rispettive nazionali, che hanno coinvolto, oltre a Ziolkowski, anche i vari Koné, El Aynaoui ed anche Mancini e Cristante, convocati da Gattuso per le sfide dell’Italia. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Pausa Nazionali, doppio impegno per la Polonia: convocato Ziolkowski