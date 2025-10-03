Pausa Nazionali doppio impegno per la Polonia | convocato Ziolkowski
Tra i neo acquisti della Roma nel corso della finestra estiva di calciomercato, uno di quelli che ha trovato meno spazio è Jan Ziokowski. Il difensore ex Legia Varsavia ha collezionato fin qui solamente una presenza in giallorosso, esordendo nell’ultimo match di campionato contro il Verona. In questa seconda sosta, anche il classe 2005 lascerà momentaneamente Trigoria e potrebbe trovare spazio con la propria nazionale, essendo stato convocato dal CT della Polonia per gli impegni contro Nuova Zelanda e Lituania. Italia Under 19, tre giallorossi convocati da Bollini. In questi giorni si stanno completando le convocazioni delle rispettive nazionali, che hanno coinvolto, oltre a Ziolkowski, anche i vari Koné, El Aynaoui ed anche Mancini e Cristante, convocati da Gattuso per le sfide dell’Italia. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
In questa notizia si parla di: pausa - nazionali
Pausa nazionali, da Mancini a Ferguson: i convocati giallorossi
Zingonia si svuota per la pausa: in 14 con le nazionali. Stadio di Bergamo verso il sold out
Continassa Juve: in attesa della fine del mercato e in concomitanza con la pausa per le Nazionali, i bianconeri si concedono del riposo
Joao Pedro contro Salah nella sfida clou della Premier, Chelsea-Liverpool, al centro del programma del turno europeo prima della pausa per le nazionali. #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/sport/2025/10/03/ce-lesame-chelsea-per-un-liverpool-in-flessione_20e - X Vai su X
Questa volta il viaggio è stato davvero lungo! Dopo una breve pausa estiva riparte la nostra partecipazione a fiere ed eventi nazionali ed internazionali del settore. Siamo volati in Arabia Saudita per il Riyadh Arabia, l'evento di eccellenza in Medio Oriente per i - facebook.com Vai su Facebook