Paura alla scuola Mazzini di Campagna | uomo irrompe per presunti episodi di bullismo verso il figlio

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’irruzione e il caos tra studenti e docenti. Attimi di forte tensione questa mattina, venerdì 3 ottobre, all’ Istituto Comprensivo “Mazzini” di Campagna, nel Salernitano. Un uomo ha fatto irruzione nella scuola, rivolgendosi con toni minacciosi contro insegnanti e personale, creando panico tra studenti e docenti. Le lezioni sono state sospese temporaneamente per riportare la calma. Il motivo del gesto. Secondo una prima ricostruzione, all’origine ci sarebbero presunti episodi di bullismo che avrebbero avuto come vittima il figlio dell’uomo, alunno dello stesso istituto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

paura alla scuola mazzini di campagna uomo irrompe per presunti episodi di bullismo verso il figlio

© Dayitalianews.com - Paura alla scuola “Mazzini” di Campagna: uomo irrompe per presunti episodi di bullismo verso il figlio

