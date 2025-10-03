Paura alla scuola Mazzini di Campagna | uomo irrompe per presunti episodi di bullismo verso il figlio
ABBONATI A DAYITALIANEWS L’irruzione e il caos tra studenti e docenti. Attimi di forte tensione questa mattina, venerdì 3 ottobre, all’ Istituto Comprensivo “Mazzini” di Campagna, nel Salernitano. Un uomo ha fatto irruzione nella scuola, rivolgendosi con toni minacciosi contro insegnanti e personale, creando panico tra studenti e docenti. Le lezioni sono state sospese temporaneamente per riportare la calma. Il motivo del gesto. Secondo una prima ricostruzione, all’origine ci sarebbero presunti episodi di bullismo che avrebbero avuto come vittima il figlio dell’uomo, alunno dello stesso istituto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: paura - scuola
Pellai: “Ai bambini vanno insegnate regole chiare, i genitori non devono avere paura di chiedere aiuto”. Dalla tragedia di Milano un richiamo urgente a scuola e comunità
Cani aggressivi terrorizzano scuola a Cagliari, segretaria finisce in ospedale, insegnanti hanno paura di entrare. La dirigente: “Siamo molto preoccupati, il Comune intervenga”
Paura in Francia, docente e studente accoltellati in una scuola: fermato l’aggressore
Allarme a Lodi: studenti portano coltelli a scuola per paura. Un'analisi sul disagio giovanile e il ruolo della scuola come presidio di diritti. #Comunicati - facebook.com Vai su Facebook
Campagna, padre di un alunno fa irruzione a scuola e minaccia gli insegnanti - Tensione all'istituto scolastico comprensivo Mazzini a Campagna dove il padre di un alunno ha fatto irruzione nella scuola e ha minacciato gli insegnati. Da msn.com
Cade plafoniera dal soffitto e sfiora gli alunni: paura in classe. Il Comune avvia verifiche - Durante le lezioni, in una terza delle classi della primaria dell'istituto di via Suppa, dal soffitto è venuta giù d'improvviso una ... Lo riporta quotidianodipuglia.it