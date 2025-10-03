Paulo Dybala torna ad allenarsi | la Roma ritrova il suo leader offensivo le ultime

Paulo Dybala vede finalmente la luce, l’argentino torna ad allenarsi: la Roma ritrova il suo leader offensivo, le ultimissime La Roma può sorridere: Paulo Dybala, attaccante argentino classe 1993 e punto di riferimento del reparto offensivo giallorosso, è tornato ad allenarsi con il gruppo a Trigoria. Una notizia che arriva a quindici giorni dalla sfida . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Paulo Dybala torna ad allenarsi: la Roma ritrova il suo leader offensivo, le ultime

Roma, Paredes su Dybala: “Paulo al Boca? Un sogno, ma non interferisco nelle sue decisioni”

Roma, Gasperini ha una nuova strategia per Paulo Dybala. Cosa trapela a Trigoria?

Paulo Dybala si spaventa: la suocera Catherine Fulop cade dal palco, ma lei rassicura: “Sono viva” – VIDEO

++ #Roma, Paulo #Dybala è tornato ad allenarsi in gruppo a due giorni da #FiorentinaRoma ++

Paulo #Dybala può partire per Firenze: oggi primo allenamento in gruppo

Roma, Dybala torna in gruppo: sarà in panchina contro la Fiorentina - Venerdì 3 ottobre Paulo Dybala è tornato ad allenarsi in gruppo dopo l'infortunio rimediato contro il Torino lo scorso 14 settembre (lesione alla coscia). Lo riporta sport.sky.it

Trigoria, Dybala torna in gruppo e punta alla convocazione per Firenze: le ultime - Il talento giallorosso ha svolto parzialmente lavoro con il resto dei compagni e le risposte sono positive. Come scrive ilromanista.eu