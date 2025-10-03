Paul Wesley come Captain Kirk | cosa può fare che William Shatner non ha mai fatto in Star Trek
La serie Star Trek: Strange New Worlds continua a stupire gli appassionati con approfondimenti sui personaggi e le loro abilità, svelando dettagli inediti rispetto alla tradizione classica. In particolare, la presenza di un Captain Kirk interpretato da Paul Wesley introduce elementi nuovi rispetto al passato, tra cui alcune capacità che il Kirk originale di William Shatner non possedeva. Questo articolo analizza le differenze tra le due versioni del celebre comandante e i poteri che emergono in questa nuova interpretazione. la rappresentazione di captain kirk in star trek: strange new worlds. il ruolo di paul wesley nel terzo stagione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: paul - wesley
Paul Wesley, il protagonista di The Vampire Diaries, e Natalie Kuckenburg si sposano
Paul Wesley sposa in Italia: la romantica proposta di matrimonio
Paul Wesley, star di The Vampire Diaries, sposa Natalie Kuckenburg
NINA DOBREV LASCIÒ THE VAMPIRE DIARIES PERCHÉ PAGATA MENO DEI COLLEGHI UOMINI Sono passati 10 anni dal suo addio, ma ora arriva la verità: Nina Dobrev ha lasciato la serie perché voleva essere pagata alla pari di Paul Wesley e Ian So - facebook.com Vai su Facebook
Paul Wesley on Playing Captain Kirk — Temporarily — on ‘Strange New Worlds’ - Paul Wesley as Kirk — 'Star Trek: Strange New Worlds' Season 3 Episode 6 "The Sehlat Who Ate Its Tail" - Lo riporta yahoo.com
Paul Wesley weighs in on continuing Captain Kirk role after William Shatner - Paul Wesley opens up about taking on the role of Captain Kirk after William Shatner famously portrayed it. Segnala thenews.com.pk