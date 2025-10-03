Patuelli | in arrivo anni critici per le banche

L'allerta nasce dai primi dati sugli effetti dei dazi di Donald Trump sull' export italiano. Riduzione dei volumi anche a due cifre. "E se ci sono rischi di crisi per le imprese, conseguentemente anche le banche potrebbero e potranno soffrire", osserva Antonio Patuelli. Per il presidente dell'Abi, che parla all'evento per la Giornata del credito, le banche dovranno scontare le difficoltà delle aziende colpite dai dazi, oltre che gli effetti dei tassi di nuovo in calo e dei minori utili dalle commissioni. Il 2025 sarà ancora di "passaggio" ma per i prossimi due anni le nubi potrebbero tornare ad addensarsi sul comparto, mettendo fine a quella situazione positiva che ha permesso di realizzare forti utili negli ultimi anni.

