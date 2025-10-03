Pattinaggio di figura | Soldati-Tagliabue terzi nella rhythm dance al Grand Prix Junior di Danzica
Un altro piazzamento importante. Arianna Soldati e Nicholas Tagliabue si sono accomodati al terzo posto al termine della rhythm dance valida per il GP di Daznica, penultimo appuntamento del circuito ISU Junior Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio di figura, in fase di svolgimento presso l’Hala Olivia dell’omonima città polacca. Prestazione convincente per gli azzurrini, i quali hanno migliorato la performance eseguita qualche settimana a fa a Varese segnando per la prima volta in carriera un punteggio al di sopra dei 60 punti nel segmento. Nello specifico i giovani danzatori seguiti dal team formato da Barbara Fusar Poli, Roberto Pelizzola e Federica Bernardi hanno ricevuto un GOE positivo in tutti e cinque gli elementi del layout, raccogliendo livello 4 e livello 2 nei pattern di danza obbligata, livello 3 nei twizzles, livello 1 nella sequenza di midline livello 4 nel sollevamento rotazionale, ottenendo 60. 🔗 Leggi su Oasport.it
