Patrimonio Unesco ' in festa' | un weekend di visite laboratori e passeggiate
Per tutto il weekend, Modena apre le porte dei suoi monumenti: in programma visite guidate a tema su prenotazione sul sito visitmodena.it.L’itinerario tematico sulla vita della Cattedrale e sul Tesoro di arte e fede dal 1319 in poi “Oltre il cantiere”, della durata di circa un’ora, guiderà alla. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Danni al patrimonio Unesco, arrestato ladro d’acqua
Due nuovi siti africani nel patrimonio mondiale dell'Unesco
Cina: Tombe imperiali Xixia iscritte come sito del patrimonio mondiale UNESCO
Torna ad ottobre “Modena Patrimonio Mondiale in festa” - Il manifesto di “Modena Patrimonio Mondiale in festa” 2025 Modena si prepara a vivere quattro giornate di meraviglia e racconto, tra arte, storia e nuove visioni: da giovedì 9 a domenica 12 ottobre to ... Scrive sassuolo2000.it
Patrimonio Unesco . Letture, musica e tour per scoprire la storia di Duomo e Ghirlandina - Nel 1319 Enrico da Campione, l’ultimo dei maestri venuti a Modena dai laghi del nord per lavorare nel cantiere del Duomo, completa con una cuspide squisitamente gotica la guglia della Ghirlandina. Secondo msn.com