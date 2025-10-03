Patologie vascolare cerebrali sulla rivista scientifica innovativa tecnica mininvasiva dei medici del Bufalini

Cesenatoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dall’unità operativa di Neurochirurgia dell'ospedale Bufalini di Cesena arriva un nuovo contributo significativo per il trattamento delle patologie vascolari cerebrali attraverso approcci chirurgici mini-invasivi.Il team del reparto cesenate, diretto dal dottor Luigino Tosatto, porterà al. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: patologie - vascolare

“Patologie cardiache legate a mutamenti vascolari del cervello/ La ricerca: “alto rischio ictus e demenza” - analisi è stata condotta dal gruppo di ricercatori su oltre 200 studi osservazionali, raccogliendo dati relativi a oltre 13mila persone, allo scopo di individuare infarto cerebrale silente ... Si legge su ilsussidiario.net

patologie vascolare cerebrali rivistaPoliclinico Giaccone in prima linea contro le malattie vascolari e cerebrovascolari - Con l’UOC di Medicina Interna con Stroke Care e il progetto di ricerca “Innoprev” coordinato dal Prof. Segnala insanitas.it

Cerca Video su questo argomento: Patologie Vascolare Cerebrali Rivista