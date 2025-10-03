Patologie vascolare cerebrali sulla rivista scientifica innovativa tecnica mininvasiva dei medici del Bufalini
Dall’unità operativa di Neurochirurgia dell'ospedale Bufalini di Cesena arriva un nuovo contributo significativo per il trattamento delle patologie vascolari cerebrali attraverso approcci chirurgici mini-invasivi.Il team del reparto cesenate, diretto dal dottor Luigino Tosatto, porterà al. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: patologie - vascolare
VISITA VASCOLARE + ECOGRAFIA 2 OTTOBRE La chirurgia vascolare è quel ramo della chirurgia che si occupa di intervenire chirurgicamente per risolvere o migliorare la prognosi delle patologie che interessano i vasi sanguigni dell’organismo, utilizzan - facebook.com Vai su Facebook
“Patologie cardiache legate a mutamenti vascolari del cervello/ La ricerca: “alto rischio ictus e demenza” - analisi è stata condotta dal gruppo di ricercatori su oltre 200 studi osservazionali, raccogliendo dati relativi a oltre 13mila persone, allo scopo di individuare infarto cerebrale silente ... Si legge su ilsussidiario.net
Policlinico Giaccone in prima linea contro le malattie vascolari e cerebrovascolari - Con l’UOC di Medicina Interna con Stroke Care e il progetto di ricerca “Innoprev” coordinato dal Prof. Segnala insanitas.it