Paternò Calcio l’appello del presidente Kirdi | Servono rispetto e collaborazione per il futuro del club
Il Paternò Calcio, recentemente rilevato da Yahya Kirdi, lancia un appello alle istituzioni locali e nazionali per superare le difficoltà che rischiano di compromettere la stagione sportiva e lo sviluppo del progetto societario.La squadra è infatti costretta a disputare le gare casalinghe su. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: patern - calcio
Paternò Calcio - facebook.com Vai su Facebook
Treviso Calcio, il (futuro) presidente Alessandro Botter spinge per un nuovo stadio: «Tenni inadeguato, investiamo sull'ex Dogana» - Vorrebbe dire addio al Tenni per realizzare nel giro di pochi anni un nuovo stadio, con annesso centro sportivo, all’ex Dogana. corrieredelveneto.corriere.it scrive