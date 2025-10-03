Pasticcio Ferrari a Singapore | Leclerc spinge Norris a muro in pit lane quasi certa la penalità

Gazzetta.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Unsafe Release del monegasco, subito notato dalla Direzione Gara che deciderà dopo le prove libere 2. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

pasticcio ferrari singapore leclercPasticcio Leclerc a Singapore: spinge Norris a muro in pit lane, alto rischio di penalità - Ferrari durante le Prove Libere 2 del GP Singapore di F1: una mancata comunicazione tra il meccanico del monegasco e il pilota stesso hanno innescato un incidente in ... Si legge su msn.com

pasticcio ferrari singapore leclercGP Singapore, libere 1: Alonso a sorpresa mette tutti in riga, Ferrari seconda e quarta con Leclerc e Hamilton - Così Singapore ha accolto la F1 sul proprio tracciato cittadino. Segnala ilmessaggero.it

