Pasticcio Ferrari a Singapore Leclerc in pit lane urta Norris

Ci mancava solo il pasticcio nella pit lane delle prove libere di Singapore con Charles Leclerc che esce dal box mentre in pit lane c’è la Mc Laren di Lando Norris. Manovra maldestra sotto la direzione di un meccanico distratto o scarsa attenzione di Charles? Difficile da stabilire. Molto chiaro invece il risultato finale: la Rossa urta la Mc Laren e la danneggia mandandola contro il muro. Norris furioso si sfoga col suo team e chiede l’intervento dei commissari: situazione sotto osservazione e penalizzazione in arrivo per Leclerc che verrà retrocesso nella griglia di partenza. Da definire l’entità della punizione: il regolamento prevede da due a cinque posizioni indietro rispetto al tempo realizzato sul circuito. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Pasticcio Ferrari a Singapore Leclerc in pit lane urta Norris

In questa notizia si parla di: pasticcio - ferrari

Pasticcio Ferrari a Singapore: Leclerc spinge Norris a muro in pit lane, quasi certa la penalità

Pasticcio #Ferrari a Singapore: #Leclerc spinge #Norris a muro in pit lane, quasi certa la penalità Unsafe Release del monegasco, subito notato dalla Direzione Gara che deciderà dopo le prove libere 2 - X Vai su X

Pasticcio Ferrari nel finale a Baku: a Hamilton viene chiesto di ridare la posizione a Leclerc ma lo scambio non riesce. - facebook.com Vai su Facebook

Gp Singapore, Leclerc pasticcia e colpisce Norris in pit lane, chi ha sbagliato al box Ferrari. Rischio penalità - A Marina Bay la Ferrari pasticcia ai box e Leclerc finisce col centrare la McLaren di Norris che sta sopraggiungendo, ora rischia la penalità ... Lo riporta sport.virgilio.it

Pasticcio Leclerc a Singapore: spinge Norris a muro in pit lane, alto rischio di penalità - Ferrari durante le Prove Libere 2 del GP Singapore di F1: una mancata comunicazione tra il meccanico del monegasco e il pilota stesso hanno innescato un incidente in ... Come scrive msn.com