Passeggiata tra templi e storia senza biglietto | domenica gratis nei luoghi della cultura

Agrigentonotizie.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 5 ottobre sarà possibile visitare gratuitamente la Valle dei Templi e il museo archeologico Pietro Griffo. L’iniziativa rientra nella consueta prima domenica del mese “a costo zero”, promossa dal ministero della Cultura per favorire la fruizione del patrimonio storico e archeologico. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

