Passeggiata tra templi e storia senza biglietto | domenica gratis nei luoghi della cultura
Domenica 5 ottobre sarà possibile visitare gratuitamente la Valle dei Templi e il museo archeologico Pietro Griffo. L’iniziativa rientra nella consueta prima domenica del mese “a costo zero”, promossa dal ministero della Cultura per favorire la fruizione del patrimonio storico e archeologico. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
?Visita: Passeggiata tra i Templi di #Selinunte Ven26 - Sab27 - Dom28 Settembre ? 11:30 Una passeggiata guidata nell'area monumentale dei templi della Collina Orientale insieme a CoopCulture. Visiterete anche l'antiquarium Baglio Florio che os - facebook.com Vai su Facebook
L’Appia Antica tra musica e passeggiate: ecco Roma Unplugged Festival - ROMA – In uno scenario dal tempo sospeso, la quarta edizione di Roma Unplugged Festival compie un nuovo percorso nel Parco Archeologico dell’Appia Antica attraverso musica, storia e natura nel sito ... Da dire.it