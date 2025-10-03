Passanti trovano bimbo di 7 anni morto con la testa incastrata nel finestrino dell’auto | la madre dormiva davanti

La donna arrestata in Usa con l’accusa di omicidio di secondo grado. I passanti hanno dovuto battere sui finestrini per svegliarla dopo aver visto il piccolo privo di sensi sui sedili posteriori con la testa penzoloni. Per il bambino però ormai non c’era nulla da fare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: passanti - trovano

Passanti trovano un cadavere avvolto in un lenzuolo sporco di sangue a Gioiosa Jonica: si indaga

L'Europa che verrà, l'Italia è sulla buona strada: il 27 settembre il corpo di un uomo è stato trovato impiccato dietro un cartello stradale ad Anderlecht ( comune di Bruxelles) esposto ai passanti, vicino all'autostrada, nei pressi del centro commerciale Westland. - X Vai su X

Armato di coltello ed ubriaco minaccia i passanti: 20enne nigeriano arrestato dalla Polizia di Stato - facebook.com Vai su Facebook

Passanti trovano bimbo di 7 anni morto con la testa incastrata nel finestrino dell’auto: la madre dormiva davanti - I passanti hanno dovuto battere sui finestrini per svegliarla dopo aver visto il piccolo privo di sensi sui sedili posteriori con ... Si legge su fanpage.it

Genova, bimbo di 7 anni precipita dal secondo piano della scuola: è gravissimo - Il piccolo è stato trasportato in elicottero all'ospedale: è grave ... Secondo lavocedivenezia.it