Passanti trovano bimbo di 7 anni morto con la testa incastrata nel finestrino dell’auto | la madre dormiva davanti

Fanpage.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La donna arrestata in Usa con l’accusa di omicidio di secondo grado. I passanti hanno dovuto battere sui finestrini per svegliarla dopo aver visto il piccolo privo di sensi sui sedili posteriori con la testa penzoloni. Per il bambino però ormai non c’era nulla da fare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

