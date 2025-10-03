Passa una veloce perturbazione poi torna il bel tempo con 23°C a Torino | le previsioni
Una veloce perturbazione atlantica, collegata alla tempesta Amy che spazzerà il Nord Europa, raggiungerà il Piemonte nella serata di sabato 4 ottobre, causando solo un aumento della nuvolosità. “I fenomeni associati interesseranno principalmente l’arco alpino, con qualche pioggia destinata a. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
In questa notizia si parla di: passa - veloce
Ricarica veloce? La nuova Citroën ë-C3 passa dal 20% all’80% in soli 26 minuti! #CitroënC3 - facebook.com Vai su Facebook
Meteo Nuova Settimana: veloce perturbazione in transito sull'Italia, poi a fine mese torna il Freddo - Nei prossimi giorni passeremo da un contesto dominato da fredde correnti provenienti dal Nord Europa a un ritorno delle miti e umide correnti atlantiche capaci di portare anche delle piogge, a causa ... Lo riporta ilmeteo.it
Torna il caldo con l'anticlone, ma attenzione alla perturbazione in arrivo. "Fiammata africana" dal weekend - Una settimana dinamica con la rimonta di un'alta pressione fino a mercoledì, poi un passaggio temporalesco giovedì e una probabile "fiammata africana" dal weekend. notizie.tiscali.it scrive