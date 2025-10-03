Pasquale La Rocca su Selvaggia Lucarelli | Tra noi amore reciproco intelligenza e personalità la rendono più bella

Il ballerino di Ballando con le stelle ha speso parole lusinghiere nei confronti di Selvaggia Lucarelli. Se da una parte ritiene che accusando Barbara D'Urso di fare troppe faccette abbia minimizzato la sua esibizione, dall'altra si è complimentato per la sua bellezza, intelligenza e personalità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

pasquale rocca selvaggia lucarelliPasquale La Rocca su Selvaggia Lucarelli: “Tra noi amore reciproco, intelligenza e personalità la rendono più bella” - Il ballerino di Ballando con le stelle ha speso parole lusinghiere nei confronti di Selvaggia Lucarelli. Lo riporta fanpage.it

pasquale rocca selvaggia lucarelliPasquale La Rocca: «Con Barbara D'Urso sono in sintonia, uniti dalla napoletanità. Selvaggia Lucarelli? La sua intelligenza la rende ancora più bella» - Dopo aver calcato i palcoscenici internazionali e conquistato il pubblico italiano a “Ballando con le stelle”, il ballerino ... Segnala leggo.it

