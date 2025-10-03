Partita sospesa per protesta contro Israele | i tifosi dell'Osasuna gettano palline in campo

Fanpage.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli ultras dell'Osasuna hanno manifestato mostrando sostegno alla Palestina: è la prima volta che una partita viene interrotta per proteste contro Israele. 🔗 Leggi su Fanpage.it

