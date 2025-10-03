Parte da Coriano percorso di riflessione e preparazione verso il nuovo anno pastorale

Forlitoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A ottobre, la diocesi di Forlì-Bertinoro proporrà un percorso di riflessione e preparazione in vista dell’anno pastorale 2025-2026, che avrà come tema guida l’invito di papa Leone XIV: “Ogni comunità diventi una casa della pace”. Il cammino prenderà avvio lunedì 6 ottobre nella chiesa di Coriano. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: parte - coriano

Cerca Video su questo argomento: Parte Coriano Percorso Riflessione