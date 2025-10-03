Parmigiano-Reggiano una festa da gustare

Ilrestodelcarlino.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questo week-end torna la rassegna " Parmigiano Reggiano da gustare " a Lama Mocogno, un appuntamento che giunge quest’anno alla sua 20a edizione, promosso dal Comune di Lama Mocogno in collaborazione con il Consorzio del Parmigiano Reggiano per valorizzare questo prodotto di eccellenza della nostra montagna. In questi anni la rete produttiva della filiera del Parmigiano Reggiano si è profondamente trasformata, mantenendo tuttavia invariata la tradizione, la genuinità del prodotto, che, per la sua qualità e tipicità, può fregiarsi della citazione Prodotto di Montagna. "Un evento – sottolinea il sindaco Arnaldo Ricchi – che continua a mantenere una freschezza e un’attrattività invidiabili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

