Parmigiano-Reggiano una festa da gustare
Questo week-end torna la rassegna " Parmigiano Reggiano da gustare " a Lama Mocogno, un appuntamento che giunge quest’anno alla sua 20a edizione, promosso dal Comune di Lama Mocogno in collaborazione con il Consorzio del Parmigiano Reggiano per valorizzare questo prodotto di eccellenza della nostra montagna. In questi anni la rete produttiva della filiera del Parmigiano Reggiano si è profondamente trasformata, mantenendo tuttavia invariata la tradizione, la genuinità del prodotto, che, per la sua qualità e tipicità, può fregiarsi della citazione Prodotto di Montagna. "Un evento – sottolinea il sindaco Arnaldo Ricchi – che continua a mantenere una freschezza e un’attrattività invidiabili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: parmigiano - reggiano
Dazi al 45% sul Parmigiano Reggiano. “Queste manovre Usa sono un danno enorme”
Parmigiano Reggiano, con la firma di Trump i dazi passano dal 25% al 15%
Dazi, la preoccupazione per il Parmigiano Reggiano: "Un atto di guerra"
Parmigiano Reggiano: il 4 e 5 ottobre torna Caseifici Aperti - X Vai su X
Questo fine settimana c'è la festa ideale per chi ama il Parmigiano-Reggiano! Arriva la 20^ edizione della festa Parmigiano-Reggiano da Gustare a Lama Mocogno! 20^ Edizione Sul nostro sito trovate il programma completo :) Vai su Facebook
Parmigiano-Reggiano, una festa da gustare - Lama Mocogno, torna la rassegna dedicata al formaggio prodotto in montagna, tra musica, assaggi e show cooking ... Secondo msn.com
’Parmigiano Reggiano da gustare’. Torna nel weekend la kermesse - Da venerdì a domenica Il grande ritorno della festa dedicata al formaggio per eccellenza del nostro Appennino: il Parmigiano Reggiano. Segnala ilrestodelcarlino.it