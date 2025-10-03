Parma si ferma per la Flotilla è il giorno dello sciopero generale | stop a trasporti scuole e ospedali

Parmatoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, venerdì 3 ottobre, è il giorno dello sciopero generale, proclamato dai sindacati di base e dalla Cgil in solidarietà alla Flotilla e alla popolazione di Gaza. Secondo l'Autorità garante per gli scioperi l'astensione dal lavoro è illegittima, per la mancanza di preavviso. Le organizzazioni. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: parma - ferma

Parma, 0-0 contro il Werder Brema nel secondo test stagionale: si ferma Ondrejka

Il Liverpool non si ferma e punta Leoni: contatti avviati, la richiesta del Parma

La Juve vince contro il Parma con i gol di David e Vlahovic. Il Pisa ferma l’Atalanta sull’1-1

parma ferma flotilla 232Gli italiani della Flotilla fermati da Israele mentre viaggiavano verso Gaza: tutti i nomi - Per il ministro degli Esteri Antonio Tajani sono 22 gli italiani fermati dalle forze israeliane a bordo delle 21 imbarcazioni - Si legge su corriere.it

parma ferma flotilla 232"Ventidue italiani della Flotilla fermati. Altre barche proseguono verso Gaza, la missione continua" - La Global Sumud Flotilla &#232; stata abbordata dalla marina israeliana a poche decine di miglia da Gaza: bloccati anche i parlamentari Marco Croatti, Benedetta Scuderi e Arturo Scotto. today.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Parma Ferma Flotilla 232