Parma si ferma per la Flotilla è il giorno dello sciopero generale | stop a trasporti scuole e ospedali
Oggi, venerdì 3 ottobre, è il giorno dello sciopero generale, proclamato dai sindacati di base e dalla Cgil in solidarietà alla Flotilla e alla popolazione di Gaza. Secondo l'Autorità garante per gli scioperi l'astensione dal lavoro è illegittima, per la mancanza di preavviso.
Gli italiani della Flotilla fermati da Israele mentre viaggiavano verso Gaza: tutti i nomi - Per il ministro degli Esteri Antonio Tajani sono 22 gli italiani fermati dalle forze israeliane a bordo delle 21 imbarcazioni
"Ventidue italiani della Flotilla fermati. Altre barche proseguono verso Gaza, la missione continua" - La Global Sumud Flotilla è stata abbordata dalla marina israeliana a poche decine di miglia da Gaza: bloccati anche i parlamentari Marco Croatti, Benedetta Scuderi e Arturo Scotto.