Parma-Lecce numeri da big | attese ventimila persone al Tardini
Sarà un Parma-Lecce da record, almeno per presenza sugli spalti. Sabato, 4 ottobre, alle 15, sono attesi quasi ventimila spettatori al Tardini: risultato che - se confermato - entrerebbe certamente nella storia e supererebbe di gran lunga la media di tifosi fino a qui registrata per le partite. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
In questa notizia si parla di: parma - lecce
Il Prosciutto di Parma a Piano City Lecce
Cagliari, fiducia ritrovata dopo il successo sul Parma: ora c’è il Lecce e Pavoletti…
Aurora è scomparsa a Lecce, l’appello della mamma: “Ha 12 anni, forse è a Parma, Bolzano o Isernia”
LECCE - Contro il Parma out Tete Morente https://ift.tt/WqiQxR7 - X Vai su X
Lecce, Di Francesco: «Il Parma è riconoscibile. Cuesta ha dato identità» - https://sportparma.com/?p=204247 - facebook.com Vai su Facebook
Pronostico Parma-Lecce 4 ottobre 2025: Di Francesco cerca la prima gioia - Lecce, sfida cruciale per la corsa salvezza in Serie A Enilive, sabato 4 ottobre 2025 alle 15:00: scopri le migliori opzioni di scommesse e le condizioni delle squ ... Lo riporta bottadiculo.it
Lecce, scelti i numeri di maglia. La 10 a Berisha. Camarda con la 22, Sottil con la 23 - Sorpresa nella distribuzione delle maglie del Lecce per il 2025/26: la numero 10 finisce sulle spalle di Medon Berisha. Si legge su tuttomercatoweb.com